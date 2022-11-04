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Червона лінія для Китаю. Сі Цзіньпін вперше виступив проти ядерних погроз Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Червона лінія для Китаю. Сі Цзіньпін вперше виступив проти ядерних погроз Путіна
Китайський лідер уперше так однозначно висловився про події в Україні
фото ілюстративне

Сі Цзіньпін також виступив проти ескалації бойових дій в Україні

Президент Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з главою німецького уряду Олафом Шольцем у Пекіні закликав міжнародне співтовариство відкинути загрозу використання ядерного озброєння та категорично виступити проти можливості ядерного конфлікту. Про це передає Bloomberg.

Сі Цзіньпін також виступив проти ескалації бойових дій в Україні та закликав забезпечити стабільне постачання продовольства та енергоресурсів, які порушені внаслідок російсько-української війни.

«Коментарі Сі Цзіньпіна посилають Путіну чіткий сигнал про те, що ядерні загрози – це червона лінія для Китаю, що дає Пекіну деяку точку зіткнення з Брюсселем», – зазначають аналітики Bloomberg.

Зазначається, що китайський лідер уперше так однозначно висловився про події в Україні. На думку аналітиків, слова Сі Цзіньпіна на зустрічі із Шольцем мають бути витлумачені «як дуже важливе послання». У той же час зазначається, що Сі Цзіньпін ще не остаточно порвав зв'язки з Путіним і напевно продовжить підтримувати президента РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною.

Нагадаємо, 23 жовтня Сі Цзіньпіна втретє обрано генсеком комуністичної партії Китаю на п’ятирічний термін. Також на XX з'їзді компартії Китаю було представлено новий політичний комітет політбюро, до якого увійшли лояльні прихильники лідера КНР. Таким чином Сі Цзіньпін став найвпливовішим правителем Китаю з часів Мао Цзедуна.

Також відомо, що на з'їзді компартії Китаю виник скандал попередника Сі Цзіньпіна Ху Цзіньтао несподівано вивели під руки із церемонії закриття з'їзду. 

Додамо, що відносини США та Китаю загострилися після візиту очільниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні цього року. 

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Теги: Китай росія ядерна зброя війна Україна

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