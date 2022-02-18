Обстріли Станиці Луганської: рятувальники розповіли про руйнування

У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів селища бойовиками

Державна служба з надзвичайних ситуацій провела перевірку повідомлень про наслідки обстрілів бойовиками Станиці Луганської на Донбасі, звідки надійшло кілька повідомлень про пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За результатами перевірки зафіксовані такі пошкодження в населеному пункті:

на вулиці Магістральній в одному житловому будинку в результаті обстрілу зруйновані перекриття будівлі, вибиті шибки у восьми вікнах. Ніхто не постраждав;

у сусідньому будинку на цій же вулиці в результаті артобстрілу снаряд потрапив в газопровід і спровокував загоряння покрівлі на площі 4 кв.м, Також в будинку зруйновані перекриття і покриття, фронтон будівлі, вибиті вісім вікон. Жертв немає;

на вулиці Бузковій перебитий газопровід біля нежитлового будинку, стався витік газу без загоряння;

на тій же вулиці в будинку навпроти пошкоджено фасад і вибито скло в трьох вікнах. Також ніхто не постраждав.

Відзначається, що інформація про ще дві пожежі в населеному пункті – на Магістральній і на Ватутіна – за підсумками перевірки не підтвердилася.

Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

Увечері 17 лютого обстріли повторилися.Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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