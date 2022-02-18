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    Обстріли Станиці Луганської: рятувальники розповіли про руйнування

    На щастя, жертв немає - Обстріли Станиці Луганської: рятувальники розповіли про руйнування
    На щастя, жертв немає
    фото: ДСНС

    У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів селища бойовиками

    Державна служба з надзвичайних ситуацій провела перевірку повідомлень про наслідки обстрілів бойовиками Станиці Луганської на Донбасі, звідки надійшло кілька повідомлень про пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За результатами перевірки зафіксовані такі пошкодження в населеному пункті:

    • на вулиці Магістральній в одному житловому будинку в результаті обстрілу зруйновані перекриття будівлі, вибиті шибки у восьми вікнах. Ніхто не постраждав;
    • у сусідньому будинку на цій же вулиці в результаті артобстрілу снаряд потрапив в газопровід і спровокував загоряння покрівлі на площі 4 кв.м, Також в будинку зруйновані перекриття і покриття, фронтон будівлі, вибиті вісім вікон. Жертв немає;
    • на вулиці Бузковій перебитий газопровід біля нежитлового будинку, стався витік газу без загоряння;
    • на тій же вулиці в будинку навпроти пошкоджено фасад і вибито скло в трьох вікнах. Також ніхто не постраждав.

    Відзначається, що інформація про ще дві пожежі в населеному пункті – на Магістральній і на Ватутіна – за підсумками перевірки не підтвердилася.

    Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

    Увечері 17 лютого обстріли повторилися.Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

    Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

    До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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    Теги: ДСНС обстріл рятувальники
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    Обстріли Станиці Луганської: рятувальники розповіли про руйнування