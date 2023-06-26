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Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
У ЄС буде створено прототип системи захисту від гіперзвукової зброї
фото з відкритих джерел

«Непереможні» гіперзвукові ракети Путіна незабаром можуть бути перехоплені

Європейський виробник ракет MBDA планує розробити системи захисту від гіперзвукової зброї у найближчі три роки. Про це пише газета Daily Telegraph, посилаючись на слова виконавчого директора компанії Еріка Беранже.

Захисна система ППО може бути розгорнута по всій Європі, щоб збивати ракети, що рухаються зі швидкістю 6900 миль на годину (11 тисяч кілометрів на годину), зазначив виконавчий директор компанії MBDA Ерік Беранже. Він також наголосив, що система уже розробляється командою під керівництвом MBDA, яка частково належить британській оборонній компанії BAE Systems.

Daily Telegraph зазначає, що корпорація на сьогодні має угоди на ранній стадії з Францією, Італією, Німеччиною і Нідерландами, щоб розробити прототип протягом найближчих трьох років. 

Ерік Беранже зазначив, що для MBDA у пріоритеті «спрямовувати Європу до найефективнішого рішення для протидії гіперзвуковим загрозам».

Ще у липні 2022 року британські ЗМІ писали про те, що США та Сполучене Королівство розробляють системи захисту від гіперзвукової зброї. При цьому журналісти вказували, що цей напрямок мало розвинений. Тоді ж президент компанії-постачальника Пентагону Raytheon Вес Кремер заявив, що в Штатах область захисту від гіперзвукової зброї в зародковому стані. За його словами, Raytheon представила єдиний у США проект такої системи.

У свою чергу глава компанії Cohort Енді Томіс, що займається постачанням техніки для британських ВМС, підтвердив, що його корпорація займається розробкою засобів протидії гіперзвуковому озброєнню. При цьому він назвав це складним завданням.

Улітку того ж року Штати провели третє успішне випробування гіперзвукової зброї поспіль. Випробуваний виріб був ракетою з повітряно-реактивним двигуном компанії Raytheon.

На початку поточного року з'явилася інформація про те, що військово-морські сили США планують розпочати випробувальні пуски гіперзвукових ракет зі стелс-есмінця Zumwalt (DDG-1000) однойменного типу у грудні 2025 року. Наголошувалося, що наразі ведуться роботи із внесення змін до конструкції корабля.

Поява гіперзвукової зброї на борту есмінця ВМС Zumwalt до 2025 року стане історичною та значною подією, оскільки вона забезпечить нову «швидкість атаки» для надводного військового корабля, зазначало американське видання 19FortyFive.

Нагадаємо, щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.Працівники  наукової установи стверджують, що матеріали всіх трьох кримінальних справ закриті від суспільства, однак як стало відомо колегам науковців, вони можуть провести за ґратами до кінця своїх днів.

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Теги: росія зброя путін президент ракета

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