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Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна

glavcom.ua
Путін може швидко оговтатися і почати полювання на відьом
фото з відкритих джерел

Про можливу зміну влади в РФ

Якщо моя теорія вірна, то найближчим часом ми побачимо зміну премʼєр-міністра Росії. Який стане наступником Путіна.

Виходжу з наступних міркувань:

«Недопереворот» в Москві закінчився тим, що все ніби повернулось у висхідну точку. Організаторів покарано не буде, натомість Пригожин не провокує військових сутичок. А, можливо, ще й отримає якийсь державний статус.

Щоб такі домовленості були прогарантовані, з Путіним мав говорити не Пригожин, а хтось з тих, хто має вплив на Путіна і користується його довірою.

Ризикну допустити, що цією людиною міг виступити або Патрушев, або Ковальчук. Люди з найближчого оточення. Які використали Пригожина як інструмент тиску на Путіна. Зараз виглядає так, що цей тиск вдався. Вперше за президентську карʼєру Путін не пішов на силове протистояння і нікого не «замочив в сортирі». Отже, щось вплинуло на характер рішень, які він звик приймати.

Плюс оперативний звʼязок Путіна з керівниками країн ОДКБ і президентом Туреччини - це була ознака усвідомлення можливого краху. А підготовка країни до надзвичайного чи воєнного стану – це пояснюється трьома словами: страх, страх і страх.

Путін може швидко оговтатися і почати полювання на відьом. Якщо це також не було предметом домовленостей. Втім, сьогодні він вперше показав російській еліті свої слабкі сторони. І сигнал, що ера Путіна добігає кінця, еліта відчула. Це запустить велику конкуренцію за доступ до влади наступної.

Можу погодитись, що сьогоднішні домовленості не виключають арешту чи смерті Пригожина уже завтра. За приниження, яке той наніс пенсійній системі російського диктатора. Як не можна виключати, що основні розробники «схеми примусу» теж не скуштують «Новічка».

Але щось підказує, що сьогодні російський цар потрапив до когось зі свого оточення у велику залежність (подібно до того, як Лукашенко після «виборів» потрапив під ковпак Путіна). Треба буде пильніше придивитися, яка з «башт Кремля» отримає невиданні преференції – це і виведе на тих, хто сьогодні домовлявся з Путіним.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим ПВК «Вагнер»

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Віктор Шлінчак

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