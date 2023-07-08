«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну

Володимир Соловйов узявся погрожувати «турецьким товаришам»

Командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому. Їх після офіційного візиту до Анкари забрав на борт свого літака презиент України Володимир Зеленський. Це викликало істерику в кремлівських пропагандистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мовляв, як так, Путіна знову надурили, адже ж було сказано, що азовці перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

Так, Володимир Соловйов узявся погрожувати «турецьким товаришам».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни активно обговорюють подію у мережі.

«Дайте сармат по Стамбулу. Швидше війна закінчиться», «Ще одні поводили пана президента за ніс», «Як несподівано».

Пишуть також, що це – удар у спину від «турецького дорогого друга».

Нагадаємо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.