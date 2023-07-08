«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
Володимир Соловйов узявся погрожувати «турецьким товаришам»
Командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому. Їх після офіційного візиту до Анкари забрав на борт свого літака презиент України Володимир Зеленський. Це викликало істерику в кремлівських пропагандистів.
Мовляв, як так, Путіна знову надурили, адже ж було сказано, що азовці перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.
Так, Володимир Соловйов узявся погрожувати «турецьким товаришам».
Росіяни активно обговорюють подію у мережі.
«Дайте сармат по Стамбулу. Швидше війна закінчиться», «Ще одні поводили пана президента за ніс», «Як несподівано».
Пишуть також, що це – удар у спину від «турецького дорогого друга».
Нагадаємо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.
Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.
Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.
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