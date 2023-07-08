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Кремль відреагував на повернення захисників «Азовсталі» в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль відреагував на повернення захисників «Азовсталі» в Україну
Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»
фото: Офіс президента

Пєсков поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова»

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі».

«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».

Водночас на сайті президента України з’явилося повідомлення, що Україна п’ятьох захисників «Азовсталі» повернули «за результатами переговорів із турецькою стороною».

Нагадаємо, кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну.

Як відомо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.

Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.

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Теги: Україна Дмитро Пєсков

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