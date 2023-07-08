Кремль відреагував на повернення захисників «Азовсталі» в Україну

Пєсков поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова»

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі».

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«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».

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Водночас на сайті президента України з’явилося повідомлення, що Україна п’ятьох захисників «Азовсталі» повернули «за результатами переговорів із турецькою стороною».

Нагадаємо, кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну.

Як відомо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.

Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

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Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.