Головна Світ Політика
search button user button menu button

Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
фото з відкритих джерел

«Ми, як єврейський народ, який пройшов жахи Холокосту, не можемо стояти осторонь, коли український народ сьогодні піддається геноциду»

Відносини України та Ізраїлю змінилися в кращу сторону, чималу роль у цьому відіграло українське посольство. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив головний рабин України Моше Асман.

Нині Ізраїль сам перебуває у такій ситуації, коли безпека – понад усе. А це постійні теракти, постійне оточення ворогів – Росія шантажує Ізраїль «Хезболлою», Іраном, Сирією. Проте Ізраїль дещо переглянув погляди щодо війни в Україні.

«Я постарався якнайбільше пояснювати ізраїльським лідерам, політикам та державним діячам, що треба збільшити допомогу Україні. Я ще до виборів зустрічався з нинішнім прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і казав йому, що на сьогодні Іран, який хоче знищити єврейську державу, є великим союзником і найкращим другом Росії, постачає туди безпілотники, які потім може спрямувати на Ізраїль. А Росія натомість допомагає йому ядерними технологіями, фахівцями тощо. Тобто це загроза не лише для України, а й для Ізраїлю.

І Ізраїль, здається, почав це розуміти й дуже серйозно ставитися, відбувся певний поворот у свідомості. Ми як єврейський народ, який пройшов жахи Холокосту, не можемо стояти осторонь, коли український народ сьогодні піддається геноциду. Це наш моральний обов’язок. І я зробив свій невеликий внесок у те, аби Ізраїль змінив позицію», – наголосив Моше Асман.

Коли Київ відвідував міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, рабин провів з ним цілий день. І голова українського МЗС Дмитро Кулеба сказав йому особисто, що відносини з Ізраїлем геть змінилися – поступальний рух пішов.

«Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук робить дуже багато, намагається стукати у всі двері. До нього навіть погано ставилися, але він продовжував свою справу і, можливо, його роль також є у тому, що досягнуті ці зміни. І дай Боже, щоби він досяг успіху. Щиро кажучи, йому нелегко, бо попередній ізраїльський уряд не дуже допомагав Україні і я навіть з’ясував, як це блокувалося. З нинішнім правим ізраїльським урядом, звісно, все інакше. Я сам робив усе, аби він повернувся до України – зустрічався з усіма лідерами партій, які зараз складають коаліцію, і всі вони, у принципі, за Україну», – зауважив Моше Асман.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі закликало ізраїльський уряд змінити свою позицію щодо РФ та підтримати Україну оборонними засобами у боротьбі з агресором. У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора року».

Як відомо, Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль від початку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України. 

Раніше повідомлялося, що в Україні зберуться єврейські лідери зі всього світу.

Читайте також:

Теги: росія Ізраїль війна Україна Євген Корнійчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники, використовуючи ротацію ворога, проводять контратаки
ЗСУ просунулися на 1400 метрів на Бахмутському напрямку – Череватий
10 червня, 12:38
Авіація ЗСУ знищила ворожий ударний вертоліт Ка-52
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Користувачі мережі зазначили, що зараз варто утриматися від гучних святкувань
Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу
8 червня, 16:56
Вісім місяців дівчина працювала у стабілізаційному центрі в Бахмуті
Хвилина мовчання: згадаймо парамедикиню Яну Рихліцьку
5 червня, 09:00
Україна давно заявила про підготовку контрнаступу
Міноборони РФ заявило про початок українського контрнаступу
5 червня, 06:32
Жінку вже затримали правоохоронці
У Росії чиновниця закидала військкомат коктейлями Молотова
7 червня, 16:08
За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти – два, а ще семеро утрималися
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО
16 червня, 20:41
Нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня
ЗСУ вразили чотири артилерійських підрозділи та важливі об’єкти противника – Генштаб
16 червня, 18:49
Сили оборони знищили 27 одиниць автобронетанкової техніки і дві крупнокаліберні гармати
Сили оборони потужно вдарили по окупантах на Херсонщині: названо втрати
19 червня, 08:52

Політика

Євросоюз може піти на поступки Росії заради «зернової угоди» – ЗМІ
Євросоюз може піти на поступки Росії заради «зернової угоди» – ЗМІ
Колишній головний дипломат України розповів про етапи деградації Путіна
Колишній головний дипломат України розповів про етапи деградації Путіна
Берлін та Варшава посварились через ремонт танків для України – Spiegel
Берлін та Варшава посварились через ремонт танків для України – Spiegel
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
Армія Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Палестині
Армія Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Палестині
Глава мінфіну США їде до Китаю з важливими меседжами
Глава мінфіну США їде до Китаю з важливими меседжами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
61K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
31K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
21K
Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу
16K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
16K
«Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Варшави

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту