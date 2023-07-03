Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні

«Ми, як єврейський народ, який пройшов жахи Холокосту, не можемо стояти осторонь, коли український народ сьогодні піддається геноциду»

Відносини України та Ізраїлю змінилися в кращу сторону, чималу роль у цьому відіграло українське посольство. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив головний рабин України Моше Асман.

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Нині Ізраїль сам перебуває у такій ситуації, коли безпека – понад усе. А це постійні теракти, постійне оточення ворогів – Росія шантажує Ізраїль «Хезболлою», Іраном, Сирією. Проте Ізраїль дещо переглянув погляди щодо війни в Україні.

«Я постарався якнайбільше пояснювати ізраїльським лідерам, політикам та державним діячам, що треба збільшити допомогу Україні. Я ще до виборів зустрічався з нинішнім прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і казав йому, що на сьогодні Іран, який хоче знищити єврейську державу, є великим союзником і найкращим другом Росії, постачає туди безпілотники, які потім може спрямувати на Ізраїль. А Росія натомість допомагає йому ядерними технологіями, фахівцями тощо. Тобто це загроза не лише для України, а й для Ізраїлю.

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І Ізраїль, здається, почав це розуміти й дуже серйозно ставитися, відбувся певний поворот у свідомості. Ми як єврейський народ, який пройшов жахи Холокосту, не можемо стояти осторонь, коли український народ сьогодні піддається геноциду. Це наш моральний обов’язок. І я зробив свій невеликий внесок у те, аби Ізраїль змінив позицію», – наголосив Моше Асман.

Коли Київ відвідував міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, рабин провів з ним цілий день. І голова українського МЗС Дмитро Кулеба сказав йому особисто, що відносини з Ізраїлем геть змінилися – поступальний рух пішов.

«Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук робить дуже багато, намагається стукати у всі двері. До нього навіть погано ставилися, але він продовжував свою справу і, можливо, його роль також є у тому, що досягнуті ці зміни. І дай Боже, щоби він досяг успіху. Щиро кажучи, йому нелегко, бо попередній ізраїльський уряд не дуже допомагав Україні і я навіть з’ясував, як це блокувалося. З нинішнім правим ізраїльським урядом, звісно, все інакше. Я сам робив усе, аби він повернувся до України – зустрічався з усіма лідерами партій, які зараз складають коаліцію, і всі вони, у принципі, за Україну», – зауважив Моше Асман.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі закликало ізраїльський уряд змінити свою позицію щодо РФ та підтримати Україну оборонними засобами у боротьбі з агресором. У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора року».

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Як відомо, Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль від початку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України.

Раніше повідомлялося, що в Україні зберуться єврейські лідери зі всього світу.