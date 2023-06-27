Європа починає готуватися до розпаду Росії?

Росія дуже швидко йде до розвалу

Західні еліти розуміють, що Путін – це порожнє місце

Моніторинг приніс публікацію в Le Monde, яка повністю пояснює мотивацію і поведінку західних еліт.

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Хоч би як ліберально-демократичний світ не симпатизував і не емпатував Україні – ним рухає тільки страх. Захід не міг прийняти той факт, що Україна має отримати військову перемогу, а Росія військову поразку, бо Путін – дуже страшний і може піти на що завгодно. Тепер західні еліти розуміють, що Путін – це порожнє місце, і тепер їм страшно від того, що порожнє місце не може керувати тисячами боєголовок і сотнями ядерних об'єктів.

Вихід пропонується досить логічний, який полягає в таких кроках:

а) створення exit strategy для регіональних еліт, які візьмуть на себе відповідальність за стабільність, яку підтримають західні еліти, коли федеральний центр зануриться в кров і темряву;

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б) створення потужних сил оперативного реагування під егідою ООН, щоб забезпечити взяття під контроль десятків ключових ядерних об'єктів на території РФ, коли факт втрати керованості федеральним центром стане незаперечним.

Тобто, федеральна влада в регіонах продовжує існувати конституційно, в той момент, як силову підтримку забезпечують сили оперативного реагування, захоплюючи контроль над ядерними об'єктами. Знову-таки, за підтримки місцевих регіональних еліт.

Далі – залежно від подій у федеральному центрі та перезаснування федерації.