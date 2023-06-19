Китайські виробники дронів можуть відкрити заводи в Росії
Китайці хочуть перенести частину бізнесу з виробництва дронів у Росію, але остаточного рішення немає
Декілька китайських виробників дронів готові запустити спільні із росіянами підприємства зі складання квадрокоптерів на території Росії. Про це повідомляють росЗМІ.
Невеликі китайські виробники дронів, нібито, зацікавлені у локалізації збирання в Росії та ведуть переговори про організацію спільних підприємств із місцевими розробниками. Причиною перенесення виробництва, у РФ джерела називають проблеми із сертифікацією. Думки експертів щодо перспектив перенесення частини бізнесу у РФ розділились. Одні вважають, що це дозволить виробникам з КНР збільшити частку ринку, інші – що дрони подорожчають, а обсяги продажів у Росії все ще надто незначні для інвестицій у локалізацію.
Зокрема, у списку потенційних зацікавлених присутні такі компанії Fimi, AEE і ZeroZero, причому ціни на дрони цих брендів стартує з 14 тис. руб (6378 грн за курсом НБУ – прим. «Главком»). Джерело у Росії підтвердило, «низка російських компаній ведуть переговори про організацію спільних підпримств з китайськими колегами для збирання великогабаритних сільськогосподарських дронів». Це ж саме заявив і директор розвитку ТОВ «Гео Іннотер» Фелікс Фокін.
Перший заступник гендиректора російської компаінї «Флай Дрон» Олександр Каніовський додав, що є два варіанти можливої співпраці. У першому випадку, компанії самостійно організовують виробничі лінії у Росії, тоді як у другому створюється нове спільне підприємство з російськими розробниками.
Джерела повідомили, що Федеральна служба з технічного та експортного контролю Росії нібито «обмежила сертифікації дронів, що ввозяться, оскільки вони працюють на тих же частотах, що і обладнання МНС, МВС тощо». Це може частково пояснювати бажання китайських компаній розпочати виробництво у Росії.
Нагадаємо, США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини.
Ninestar, четвертий виробник лазерних принтерів у світі, та Xingjang Zhongtai Chemical з 9 червня не допускаються до ланцюжка постачання у США за участь у діловій практиці, спрямованій проти уйгурів Китаю та інших груп, що переслідуються.
За оцінками експертів ООН та правозахисних груп, понад мільйон людей, переважно уйгури та мусульманські меншини, утримуються в таборах у західному китайському регіоні Сіньцзян в останні роки.
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