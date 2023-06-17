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Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував
Диктатор заявив, що перша частина ядерних зарядів вже прибула на територію Білорусі
фото з відкритих джерел

Байден назвав заяви Путіна «абсолютно безвідповідальними» 

Російська влада безвідповідально ставиться до переміщення ядерної зброї, зокрема в Білорусь. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, повідомляє Sky News.

«Я вже багато разів говорив про це – це абсолютно безвідповідально», – заявив він.

Напередодні Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року. Російський президент Володимир Путін заявив, що атаки на Росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це «спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь», включаючи застосування ядерної зброї. Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише «теоретично», якщо створюється загроза існуванню російської держави.

Також диктатор заявив, що у разі, якщо союзники України розташовуватимуть на своїх авіабазах винищувачі F-16, які отримають у своє розпорядження Збройні сили, Росія розгляне можливість завдання удару по території цих країн.

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Теги: Білорусь росія США путін ядерна зброя президент влада диктатор

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