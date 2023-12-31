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Повітряні сили вказали на особливість нічної атаки на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили вказали на особливість нічної атаки на Україну
Повітряні сили вночі знищили 21 «Шахед»
фото: poltava.to (ілюстративне)

Окупанти застосували 49 «Шахедів»

У ніч на 31 грудня російські загарбники із трьох напрямків випустили по Україні 49 безпілотників типу Shahed-136/131. Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.

Уночі ворог запустив безпілотники з мису Чауда (Крим), району Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ.

Усього Повітряні сили зафіксували 49 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

«Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі», – йдеться в повідомленні.

У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 «Шахед».

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські війська атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.

Триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.

Теги: ворог обстріл безпілотник війна ЗСУ

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