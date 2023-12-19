Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
Разом із західними компаніями Україна планує виробляти 155-мм снаряди на своїй території
Дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме. І щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає BBC.
«Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА», – сказав Гаврилюк.
Крім того, нарощується власне виробництво боєприпасів «практично всіх номенклатур колишнього СРСР».
Проте більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр – найпоширенішим є 155 мм. Тож разом із західними компаніями Україна планує виробляти такі снаряди на своїй території.
«Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів», – зазначає генерал.
Проте наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість виробить «їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно, і кількістю снарядів, які можуть дати партнери».
Нагадаємо, вчора Reuters опублікував коментар Тарнавського і зазначив, що командувач нібито заявив, що Сили оборони України зіткнулися з нестачею на фронті артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги.
Прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун ж заявив, що Сили оборони не згортають жодних операцій на фронті, а лише переформатують їх під умови нестачі снарядів.
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