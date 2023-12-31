Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: з’явилися фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки влучань у Харкові
фото: Ігор Терехов/Telegram

У місті пошкоджено кафе, житлові будинки та офіси

У ніч на 31 грудня російські війська атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

Як зазначає мер Харкова, пошкоджено не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.

У центрі міста пошкоджено будівлі
У центрі міста пошкоджено будівлі
фото: Ігор Терехов/Telegram
Наслідки нічної атаки на Харків
Наслідки нічної атаки на Харків
фото: Ігор Терехов/Telegram

«Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні!» – написав Терехов. 

У центрі Харкова продовжують усувати наслідки влучань російських безпілотників. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Поліція з'ясовує, чи є поранені.

5 фото
На весь екран
У Харкові ліквідовують наслідки нічної атаки
фото: «Суспільне»

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання у житлові будинки. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА в напрямку міста.

Теги: обстріл Ігор Терехов військові Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Так війну не виграти. Армії потрібні люди
18 грудня, 14:30
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Білий дім прокоментував масований ракетний удар по Україні
9 грудня, 00:51
«Зараз, без розширення виробництва, ми виготовляємо п’ять тралів на місяць, і безплатно передаємо їх до війська»
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
12 грудня, 14:26
Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації
Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації
25 грудня, 22:51
Загалом в Україні загинули 26 людей в результаті ранкового масованого обстрілу
Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за сьогоднішню атаку по Україні
29 грудня, 17:43
Командиру взводу повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби
Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру
2 грудня, 01:58
Наслідки ворожих обстрілів в одному з лікувальних закладів Херсона
Ситуація в регіонах: атака дронів на Одещину та понад 80 ударів по Херсонщині
2 грудня, 10:19
У Києві відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото)
У Києві відкрито пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському (фото)
6 грудня, 15:49
Місто обстрілюється армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега
Росіяни обстріляли Херсон, у місті виникли проблеми зі світлом
8 грудня, 22:13

Події в Україні

Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
ЗСУ утримують позиції та ведуть бої на лівобережжі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції та ведуть бої на лівобережжі Херсонщини: аналіз ISW
Прикордонники показали відео знищення російського комплексу «Муром-М»
Прикордонники показали відео знищення російського комплексу «Муром-М»
Стало відомо, чим вдарили росіяни по готелю в Харкові
Стало відомо, чим вдарили росіяни по готелю в Харкові
У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання (оновлено)
У Харкові пролунала серія вибухів, є влучання (оновлено)
Російські атаки на Новий рік: Повітряні сили прокоментували загрозу
Російські атаки на Новий рік: Повітряні сили прокоментували загрозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
25K
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
18K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
15K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
13K
Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою
13K
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)

Новини

Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Вчора, 04:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua