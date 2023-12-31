Атака на Харків: з’явилися фото наслідків

У місті пошкоджено кафе, житлові будинки та офіси

У ніч на 31 грудня російські війська атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Як зазначає мер Харкова, пошкоджено не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.

У центрі міста пошкоджено будівлі фото: Ігор Терехов/Telegram

Наслідки нічної атаки на Харків фото: Ігор Терехов/Telegram

«Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні!» – написав Терехов.

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У центрі Харкова продовжують усувати наслідки влучань російських безпілотників. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Поліція з'ясовує, чи є поранені.

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У Харкові ліквідовують наслідки нічної атаки фото: «Суспільне»

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання у житлові будинки. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА в напрямку міста.