Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
У місті пошкоджено кафе, житлові будинки та офіси
У ніч на 31 грудня російські війська атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Як зазначає мер Харкова, пошкоджено не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.
«Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні!» – написав Терехов.
У центрі Харкова продовжують усувати наслідки влучань російських безпілотників. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Поліція з'ясовує, чи є поранені.
Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання у житлові будинки. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА в напрямку міста.
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