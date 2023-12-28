У Бердянську сталася масштабна пожежа у дитячому центрі: звуки нагадували детонацію (відео)

Пожежа у Бердянську в ніч на 28 грудня

Після пожежі в частині мікрорайону зникло електропостачання

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на території дитячого центру «Смолоскип» 28 грудня. Вона супроводжувалася звуками детонації. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Бердянськ Зараз».

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«Вночі була серйозна пожежа на території дитячого центру відпочинку «Смолоскип», – йдеться в повідомленні.

Пожежу було видно здалеку, а звуки нагадували детонацію боєприпасів.

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«Після пожежі в частині мікрорайону зникло електропостачання. Окупаційні паблики традиційно мовчать», – пишуть в соцмережі.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.