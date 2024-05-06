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Повітряні сили вночі збили 12 ворожих безпілотникиів: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Повітряні сили вночі збили 12 ворожих безпілотникиів: деталі
Знищено 12 із 13 ворожих ударних БпЛА в Сумській області
фото: Генштаб ЗСУ

Пуски безпілотників здійснювалися із Курської області РФ

У ніч на понеділок протиповітряна оборона знищила 12 ударних безпілотників «Шахед». Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram та Генштаб.

«У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Курська область (РФ)», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили вночі збили 12 ворожих безпілотникиів: деталі фото 1

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 із 13 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

Нагадаємо, вночі ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області. «На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

Мер міста заявив, що також резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання. Також у місті розгортають «пункти незламності», а роботи з відновлення енергетики вже почались. 

Читайте також: Повітряні сили пояснили, чому РФ стала активніше обстрілювати Україну балістикою
Теги: окупанти Генштаб Telegram водопостачання ворог пункти незламності шахед

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