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Держава-агресор атакувала енергетичні об'єкти Сумщини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держава-агресор атакувала енергетичні об'єкти Сумщини
Сумська ОВА повідомила, що ведуться відновлювальні роботи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наслідки атаки уточнюються

Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

«На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, 6 травня о 00:07 у Сумах прогримів вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА у напрямку міста.

Через пів години після вибухів стало відомо, що у Сумах, а також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці на Сумщині частково зникло світло. Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.

Триває 803 доба повномасштабного вторгнення. Протягом доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: ворог вибух водопостачання Суми

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