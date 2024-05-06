Держава-агресор атакувала енергетичні об'єкти Сумщини

Наслідки атаки уточнюються

Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

«На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, 6 травня о 00:07 у Сумах прогримів вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА у напрямку міста.

Через пів години після вибухів стало відомо, що у Сумах, а також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці на Сумщині частково зникло світло. Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.

Триває 803 доба повномасштабного вторгнення. Протягом доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.