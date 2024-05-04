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Повітряні сили пояснили, чому РФ стала активніше обстрілювати Україну балістикою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому РФ стала активніше обстрілювати Україну балістикою
Тактична ракет «Іскандер М»
фото з відкритих джерел

Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму

Останнім часом російські окупанти, завдаючи ударів по  Україні, дедалі частіше роблять ставку на балістичне озброєння. Про це заявив начальник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

«Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи (порівняно з «Калібрами», – ред). Передусім, звісно, це «Іскандер-М», – зазначив посадовець.

За словами Плетенчука, така тактика РФ, перш за все, пояснюється особливостями балістичного озброєння.

«Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, і час на реакцію менший», – пояснив начальник пресцентру Сил оборони півдня.

Він підкреслив, що небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території Криму.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який здійснили російські загарбники ввечері 1 травня, була зруйнована цивільна інфраструктура. Унаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей, з них 12 було надано медичну допомогу на місці, а госпіталізували – одну особу.

До слова, у ніч на 4 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. П’ять «Шахедів» українські захисники знищили над Павлоградським районом. Постраждали жінка й чоловік.

Крім того, в ніч на 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку дронів на Харків. За попередніми даними, постраждали чотири особи, серед них – одна дитина. 

Теги: ракетна атака ракета балістичні ракети Крим обстріл

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