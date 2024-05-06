Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення

У місті розгортають роботу «пункти незламності»

Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Про це повідомив начальник Міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Мер міста заявив, що також резервним живленням забезпечать лікарні та водопостачання. Також у місті розгортають «пункти незламності», а роботи з відновлення енергетики вже почались.

Нагадаємо, ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області. «На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що наслідки атаки уточнюються.

До слова, 6 травня о 00:07 у Сумах прогримів вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА у напрямку міста.

Через пів години після вибухів стало відомо, що у Сумах, а також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці на Сумщині частково зникло світло. Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.

Триває 803 доба повномасштабного вторгнення. Протягом доби зафіксовано 103 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.