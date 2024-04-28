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Міноборони Британії розкрило втрати Росії у війні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони Британії розкрило втрати Росії у війні
фото: ГУР Міноборони України

За оцінками британського відомства, Росія втратила понад 10 000 одиниць бронетехніки у війні з Україною

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими й пораненими приблизно 450 тисяч своїх окупантів та понад 10000 одиниць бронетехніки. Такі дані наводить міністр у справах збройних сил при міністерстві оборони Великої Британії Лео Дочетрі, цитує UK Defence Journal.

«За нашими оцінками, були вбиті чи поранені приблизно 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами», – заявив посдовець.

Він уточнив, що кількість загиблих серед найманців російських приватних військових компаній невідома. 

«Також, за нашими підрахунками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, зокрема близько 3000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад 1500 артилерійських систем різних типів», – зазначив Дочетрі.

Міністр уточнив, що техніка була знищенена, покинута або захоплена Україною від початку війни.

Зазначимо, що оцінка британського відомства зібгається з підрахунками Генштабу ЗСУ. За його даними, станом на ранок 28 квітня 2024 року наші захисники знищили 466 150 солдатів армії РФ.

Триває 795-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти війна Велика Британія втрати

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