Полковник СБУ оцінив ризики захоплення Часового Яру

Ракети Himars, яких зараз не вистачає, могли б завдавати ударів по тилах противника і знищувати його наступальний потенціал

Збройні сили РФ наближаються до того, аби захопити місто Часів Яр Донецької області. Це відкриє їм шлях до подальшого наступу на населені пункти, які утворюють оборонний пояс на Донеччині. Поліпшити ситуацію допоможе надання високоточної зброї. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

За словами Костенка, ракети Himars, яких зараз не вистачає, могли б завдавати ударів по тилах противника і знищувати його наступальний потенціал. Також на фронті не вистачає особового складу – бійців немає ким замінити.

«Якщо цього не відбувається, ворог поступово отримує перевагу. Навіть у найскладніших боях, коли Сили оборони завдають серйозних втрат противнику, якщо у нього більше ресурсу та він має змогу вибивати наші сили й засоби, то буде відтягнення на інші території. Потім знову будування оборони біля нових населених пунктів», – сказав Костенко.

Він зауважив, що якщо Україна не налагодить комбіновану оборону, Сили оборони будуть постійно посувати, що в результаті може призвести до оперативного успіху ворога – він зможе обійти українські лінії оборони, тому до цього потрібно «ставитись досить серйозно».

Костенко наголосив, що здавати Часів Яр росіянам ніхто не збирається.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України. Він заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення.

Нагадаємо, триває 794-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки. Ворог має намір обійти Часів Яр та створити умови для оперативного оточення і захоплення населеного пункту.