У Харкові пролунали потужні вибухи (оновлено)

Ворог завдає ударів по місту

У ніч на 24 квітня в Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У Харкові сильні вибухи. Будьте обережні!» – написав Терехов.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти завдають ударів по місту та закликав перебувати в укриттях.

Перед цим Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

О 1:04 Ігор Терехов повідомив, що в Харкові росіяни цілеспрямовано завдали удару по житловому комплексу в Шевченківському районі. Попередньо ракетою С-300. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, унаслідок удару по телевежі у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Як повідомлялося, 22 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

До слова, окупанти не зможуть захопити Харків, адже окупація міста займе роки та вимагатиме великих жертв з боку ворожої армії. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів в інтерв'ю Liga.net.