Скільки будинків в Часовому Ярі не підлягають відновленню: страшна цифра

Підрахунок зруйнованого житла ускладняється тим, що деякі мікрорайони міста не можна відвідати через безпекову ситуацію

«У громаді пошкоджено 100% будинків – це як приватні, так і багатоповерхівки»

80% будинків у Часовому Ярі отримали критичні пошкодження та відновленню не підлягають. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус в інтерв’ю «Главкому».

«У громаді пошкоджено 100% будинків – це як приватні, так і багатоповерхівки. Якщо брати багатоповерхівки, то близько 80% з них отримали критичні пошкодження, вони не підлягають ремонту», – зазначив він.

Чаус повідомив, що підрахунок зруйнованого житла відбувається, але проблемою є неможливість відвідування деяких мікрорайонів у місті через безпекову ситуацію.

«Ведеться реєстр, ми співпрацюємо з «Дією», де люди залишають свої заявки на зруйноване або пошкоджене майно. Ми бачимо ці реєстри, працюємо з ними. Основна «заморочка» наразі – це оформлення актів про зруйноване або пошкоджене майно. На жаль, ми цього робити не можемо в зв'язку з тим, що воно перебуває фактично на нулі», – повідомив очільник військової адміністрації.

За словами Сергія Чауса, окупанти б’ють по місту усім, що «є у їхньому довбаному арсеналі».

Чаус зазначив, що окупанти не змінюють своєї тактики і намагаються стерти Часів Яр із лиця землі. «У нього є одна тактика – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом, з Авдіївкою. Те ж саме зараз відбувається у нас. А в деяких мікрорайонах Часового Яру вже відбулося, вони вже стерті. Ворог своєї тактики не змінював – він просто усе нищить», – розповів він про тактику ворога. За словами Чауса, окупанти, не дивлячись на численні спроби, на цей момент на територію міста зайти не змогли.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також були облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

У разі окупації Часового Яру на Донеччині ворог зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки.