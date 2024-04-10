Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки будинків в Часовому Ярі не підлягають відновленню: страшна цифра

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки будинків в Часовому Ярі не підлягають відновленню: страшна цифра
Підрахунок зруйнованого житла ускладняється тим, що деякі мікрорайони міста не можна відвідати через безпекову ситуацію
фото з відкритих джерел

«У громаді пошкоджено 100% будинків – це як приватні, так і багатоповерхівки»

80% будинків у Часовому Ярі отримали критичні пошкодження та відновленню не підлягають. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус в інтерв’ю «Главкому».

«У громаді пошкоджено 100% будинків – це як приватні, так і багатоповерхівки. Якщо брати багатоповерхівки, то близько 80% з них отримали критичні пошкодження, вони не підлягають ремонту», – зазначив він.

Чаус повідомив, що підрахунок зруйнованого житла відбувається, але проблемою є неможливість відвідування деяких мікрорайонів у місті через безпекову ситуацію.

«Ведеться реєстр, ми співпрацюємо з «Дією», де люди залишають свої заявки на зруйноване або пошкоджене майно. Ми бачимо ці реєстри, працюємо з ними. Основна «заморочка» наразі – це оформлення актів про зруйноване або пошкоджене майно. На жаль, ми цього робити не можемо в зв'язку з тим, що воно перебуває фактично на нулі», – повідомив очільник військової адміністрації.

За словами Сергія Чауса, окупанти б’ють по місту усім, що «є у їхньому довбаному арсеналі».

Чаус зазначив, що окупанти не змінюють своєї тактики і намагаються стерти Часів Яр із лиця землі. «У нього є одна тактика – стирання з лиця землі. Так, як це було з Бахмутом, з Авдіївкою. Те ж саме зараз відбувається у нас. А в деяких мікрорайонах Часового Яру вже відбулося, вони вже стерті. Ворог своєї тактики не змінював – він просто усе нищить», – розповів він про тактику ворога. За словами Чауса, окупанти, не дивлячись на численні спроби, на цей момент на територію міста зайти не змогли.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш повідомив, що окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також були облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

У разі окупації Часового Яру на Донеччині ворог зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки. 

Читайте також:

Теги: окупанти майно реєстр Сергій Чаус Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Журналісти ставали жертвами безпосередніх розстрілів, артилерійських обстрілів прифронтової території, ракетних ударів по Україні»
Злочини росіян проти журналістів. Страшна статистика Офісу генпрокурора
Вчора, 20:01
Ворог спрямував ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
6 квiтня, 16:46
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 16 атак – Генштаб
6 квiтня, 07:59
У ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками
Нічна атака РФ на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
6 квiтня, 07:10
Американська компанія PepsiCo запустила нове виробництво у Росії
Американська компанія PepsiCo запустила нове виробництво у Росії
2 квiтня, 15:20
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
31 березня, 22:46
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей Інтерв'ю
27 березня, 09:10
Обстріли Сумської області істотно збільшилися
Сумщина під ворожим вогнем: яка ситуація на прикордонні
20 березня, 12:42
Вартість російського «Зоопарку» становить понад $10 млн
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»
11 березня, 19:21

Суспільство

Скільки будинків в Часовому Ярі не підлягають відновленню: страшна цифра
Скільки будинків в Часовому Ярі не підлягають відновленню: страшна цифра
«Летить все, що є». Глава Часового Яру порівняв місто з Бахмутом та Авдіївкою
«Летить все, що є». Глава Часового Яру порівняв місто з Бахмутом та Авдіївкою
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
З України масово виїхали спеціалісти: у якій галузі найбільший дефіцит
З України масово виїхали спеціалісти: у якій галузі найбільший дефіцит
На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)
На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)
Синод Московської церкви обрав єпископом намісника незаконного храму-МАФу
Синод Московської церкви обрав єпископом намісника незаконного храму-МАФу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
31K
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
6298
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
5569
Які є підстави для звільнення з військової служби: деталі законопроєкту
4682
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
4603
Хто отримає бронь від мобілізації

Новини

Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Сьогодні, 19:45
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Сьогодні, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua