Російські загарбники системно використовують хімічні речовини на фронті

Нещодавно українські військовослужбовці заявили виданню Reuters, що росіяни все частіше застосовують сльозогінний газ на фронті

Ворог здійснив майже 2 тисячі застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами

Протягом квітня зафіксовано 444 застосування армією РФ боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період. Про це повідомив Генштаб.

В основному окупанти здійснюють скидання К-51 з БпЛА.

Загалом з лютого 2023 року по квітень 2024 року зафіксовано 1891 випадок застосувань російськими окупантами боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами проти українських військ.

В Генштабі зазначили, що РФ продовжує застосовувати боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами й порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни.

До слова, російська армія в Україні порушує міжнародну заборону використання хімічної зброї. Про це оголосив держдепартамент США. Як стверджує Держдеп, на полі бою окупанти застосовують проти українських солдатів хлорпікрин – задушливу та сльозогінну речовину, щодо якої діє заборона Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХВ).

Вперше застосований Німеччиною під час Першої світової війни хлорпікрин є рідиною, пари якої вражають шкіру та слизові оболонки, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми.

Також українські військовослужбовці заявили виданню Reuters, що росіяни все частіше застосовують сльозогінний газ на фронті.

Український піхотинець із позивним «Промінь» розповів, як швидко довелося одягати протигаз після того, як російський безпілотник, що летів над його траншеєю на східному фронті, скинув гранату зі сльозогінним газом.