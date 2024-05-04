Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські загарбники системно використовують хімічні речовини на фронті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російські загарбники системно використовують хімічні речовини на фронті
Нещодавно українські військовослужбовці заявили виданню Reuters, що росіяни все частіше застосовують сльозогінний газ на фронті
фото: Міністерство оборони РФ

Ворог здійснив майже 2 тисячі застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами

Протягом квітня зафіксовано 444 застосування армією РФ боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період. Про це повідомив Генштаб.

В основному окупанти здійснюють скидання К-51 з БпЛА.

Загалом з лютого 2023 року по квітень 2024 року зафіксовано 1891 випадок застосувань російськими окупантами боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами проти українських військ. 

В Генштабі зазначили, що РФ продовжує застосовувати боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами й порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни.

До слова, російська армія в Україні порушує міжнародну заборону використання хімічної зброї. Про це оголосив держдепартамент США. Як стверджує Держдеп, на полі бою окупанти застосовують проти українських солдатів хлорпікрин – задушливу та сльозогінну речовину, щодо якої діє заборона Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХВ).

Вперше застосований Німеччиною під час Першої світової війни хлорпікрин є рідиною, пари якої вражають шкіру та слизові оболонки, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми.

Також українські військовослужбовці заявили виданню Reuters, що росіяни все частіше застосовують сльозогінний газ на фронті.

Український піхотинець із позивним «Промінь» розповів, як швидко довелося одягати протигаз після того, як російський безпілотник, що летів над його траншеєю на східному фронті, скинув гранату зі сльозогінним газом.

Читайте також: The Telegraph розповів, як українські бійці потерпають від хімічної зброї на фронті
Теги: окупанти Генштаб боєприпаси ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

276 артобстрілів завдано армією РФ по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського
Обстріл «градами» Запорізької області: троє людей загинуло
8 квiтня, 08:37
Росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. га лісів
Російські загарбники пошкодили українські ліси на 14 млрд грн – розслідування
8 квiтня, 19:05
Розбір завалів на місці ворожого удару триває
Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла
10 квiтня, 16:07
Пожежу вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу
Нічна атака: на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті
12 квiтня, 07:18
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
14 квiтня, 05:10
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень на фронті
На одному з напрямків окупанти атакували понад 35 разів: дані Генштабу
14 квiтня, 07:12
Російські війська активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року
ISW спрогнозував наслідки захоплення Часового Яру
26 квiтня, 06:17
Триває 799-й день повномасштабної війни РФ
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 травня, 08:04
На захід від Авдіївки просідає лінія оборони
Військовий аналітик пяснив, чому ЗСУ змушені відходити з позицій
28 квiтня, 17:46

Події в Україні

Російські загарбники системно використовують хімічні речовини на фронті
Російські загарбники системно використовують хімічні речовини на фронті
У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру
У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)
Стало відомо, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot
Стало відомо, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
40K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
34K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
32K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
22K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
11K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua