Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною

Який саме дрон агресора приземлили системи ППО – уточнюється

Над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування «Схід» знищили російський безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ще мінус один БПЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПВК «Схід». Яку саме «пташку» агресора приземлили – уточнюють», – написав Лисак.

Нагадаємо, що в ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. Вибух пролунав у Синельниківському районі. У результаті удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.