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Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною
Військові Повітряного командування «Схід» знищили російський безпілотник
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Який саме дрон агресора приземлили системи ППО – уточнюється

Над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування «Схід» знищили російський безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ще мінус один БПЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПВК «Схід». Яку саме «пташку» агресора приземлили – уточнюють», – написав Лисак.

Нагадаємо, що в ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. Вибух пролунав у Синельниківському районі. У результаті удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

На ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

До слова, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. 

Теги: безпілотник системи ППО Дніпропетровщина

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