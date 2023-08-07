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Окупанти вдарили по Херсону та Дніпропетровщині. Ситуація в регіонах

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Херсону та Дніпропетровщині. Ситуація в регіонах
Під завалами приватного будинку в Херсоні загинула жінка
фото: Андрій Єрмак

У Херсоні окупанти накрили вогнем житлові будинки

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (42 вибухи). Ворог використовував міномети, артилерію по Новгород-Сіверській громаді (три обстріли із міномету, один з артилерії); по Городнянській громаді Чернігівського району (один обстріл із мінометів). Минулося без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та вранці ворог здійснив два обстріли. Зафіксовано 20 вибухів З РСЗВ та мінометів, обстріляно три населених пункти у Новослобідській, Середино-Будській, Хотинській громадах. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворогом було здійснено 21 обстріл. Зафіксовано 139 вибухів. Обстріляно 14 населених пунктів у семи громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській. Середино-Будська громада: мінометний обстріл (чотири вибухи), артилерія (16 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю. Хотінська громада: мінометний обстріл (п'ять вибухів); внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства.

Дніпропетровщина

Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Покровській громаді Синельниківського району. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Запорізька область

69 обстрілів по 24 населених пунктах – Запорізький край знову під ударами військових РФ. За минулу добу ворог здійснив 61 артилерійський обстріл по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Приютного, Новодарівки, Новоандріївки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Левадного, Темирівки, Верхньої Терси, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоіванівки.

Три авіаційні удари зазнав Оріхів, зафіксовано обстріли з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці, Малинівці, Гуляйпільському й Лобковому. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

Харківщина

Учора зранку внаслідок удару по м. Харків ракетою С-300 пошкоджено будівлю ремонтного цеху в Холодногірському районі, сталася пожежа. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема Гур'їв Козачок Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище Чугуївського району, Потихонове, Одрадне і Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп'янськ та Кислівка. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства; горіла ферма. Внаслідок артилерійського обстрілу м. Куп’янськ сталося загорання лісу. Зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. Стан чоловіка легкий, жінка в стані середньої тяжкості. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння. Загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав поранення та був госпіталізований. Стан пораненого важкий.

Луганщина

Ворог завдав чергового авіаційного удару по Білогорівці. По цьому селу, а також в бік Кузьминого, окупанти відкривали артилерійський вогонь. За день по лінії бойового зіткнення поблизу с.Невське – 25 обстрілів. По Новолюбівському мосту ворог випустив 20 снарядів. Міст зруйновано вщент. Також зруйновано дорожнє полотно біля мосту.

Донеччина

Минулої доби рашисти обстрілювали населені пункти області з артилерії і РСЗВ «Град». Під вогнем – Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ», підприємство «Мікофуд»), житлові сектори міст Новоукраїнка, Красногорівка.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Уночі 7 серпня ворог атакував Херсон, російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Зранку окупанти обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла. Обстріли зранку продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія. 

За добу по області противник здійснив 30 обстрілів (99 снарядів), з них по м. Херсон – 4 обстріли (12 снарядів). Ворогом влучено в райони 14 населених пунктів області; територію дачного кооперативу (м.Берислав) Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки 77 та 73 років; постраждалих госпіталізували. Всього за добу через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, що триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. 

Теги: війна обстріл ракета

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