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Українські фахівці розробили далекобійні дрони-камікадзе «Рубака» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські фахівці розробили далекобійні дрони-камікадзе «Рубака» (фото)
Баражуючий боєприпас оперативно-стратегічного рівня «Рубака» здатен долати відстань у 500 кілометрів
фото: скріншот з відео

Безпілотник виготовляє засекречена українська оборона компанія

Оборонно-промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня «Рубака». В Головному управлінні розвідки України розповіли, що вони вже застосовуються у бойових діях.

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Баражуючий боєприпас оперативно-стратегічного рівня «Рубака» здатен долати відстань у 500 кілометрів
фото: скріншот з відео

«Вони вже добре показали себе в бою. Де саме сказати не можу, але про цю бавовну ми всі могли читати у Telegram», – розповів український розвідник.

Баражуючий боєприпас оперативно-стратегічного рівня «Рубака» здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборона компанія.

Український актор Владислав Шевченко розповів, що збирає 10 млн гривень на 18 безпілотників «Рубака» для розвідників.

«Товариство, я отримав запит на 18 дронів-камікадзе «Рубака» від одного зі спецпідрозділів ГУР. Зібрати потрібно 10 млн грн», – розповів Владислав Шевченко.

Деталі замовлення не розголошуються. Якщо не брати до уваги спеціальне обладнання, запчастини, станції управління, які також можуть входити у замовлення, то виходить, що один безпілотник коштує приблизно 550 тисяч гривень.

Безпілотний літальний апарат створений по типу «Літаюче крило» та має двигун у передній частині. Запускається за допомоги катапульти.

Нагадаємо, Китай обмежує експорт низки безпілотників та супутнього обладнання, щоб запобігти їх використанню у «немирних цілях». Обмеження стосуються експорту низки двигунів безпілотників, лазерів, комунікаційного обладнання та систем боротьби з дронами.

До слова, армія Іспанії посилено працює над тим, щоб посилити свій захист від ворожих дронів, які показали свою ефективність на полі бою в Україні. Один із найперспективніших та найуспішніших проєктів є система Cervus.

Теги: безпілотник ГУР розвідка

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