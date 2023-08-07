Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: перші деталі (фото)
У результаті ракетного удару виникла пожежа
У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У результаті удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Зранку в понеділок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється.
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