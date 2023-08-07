Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: перші деталі (фото)

У результаті ракетного удару виникла пожежа

У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран



фото: Сергій Лисак/Facebook

Зранку в понеділок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється.