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Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: перші деталі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: перші деталі (фото)
Рятувальники загасили пожежу у Синельниківському районі
фото: Сергій Лисак/Facebook

У результаті ракетного удару виникла пожежа

У ніч на 7 серпня російські окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровській області. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У результаті удару виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються.

Минулося без загиблих та постраждалих.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Зранку в понеділок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється.

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна обстріл ракета росія

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