У Сирії винищувач РФ ракетою підбив американський безпілотник

Одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу

Росіяни спробували збити безпілотник MQ-9 Reaper

Російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети. Про це повідомляє The Guardian.

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Як розповів представник Повітряних сил США, інцидент трапився у неділю, 23 липня. Тоді росіяни спробували збити безпілотник MQ-9 Reaper.

«Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці», – заявив голова Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

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За словами Гринкевича, одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

Зазначимо, раніше у вівторок, 18 липня, у ЗМІ з'явилась інформація, що у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

Нагадаємо, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.