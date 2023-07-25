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У Сирії винищувач РФ ракетою підбив американський безпілотник

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Сирії винищувач РФ ракетою підбив американський безпілотник
Одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни спробували збити безпілотник MQ-9 Reaper

Російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети. Про це повідомляє The Guardian.

Як розповів представник Повітряних сил США, інцидент трапився у неділю, 23 липня. Тоді росіяни спробували збити безпілотник MQ-9 Reaper.

«Одна з російських ракет влучила в американський літак MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці», – заявив голова Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

За словами Гринкевича, одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

Зазначимо, раніше у вівторок, 18 липня, у ЗМІ з'явилась інформація, що у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.

Нагадаємо, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю. 

Теги: США росія Сирія безпілотник

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