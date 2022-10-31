Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили збили ворожий «Алігатор» на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили збили ворожий «Алігатор» на Херсонщині
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
фото ілюстративне

На півдні сили ППО знищили 12 ракет

Сьогодні зранку силами та засобами протиповітряної оборони збито ударний вертоліт ворога Ка-52. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 10 ракет над Миколаївщиною, дві – над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

У командуванні нагадали, що о 07:00 годині, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Читайте також: Удар по інфраструктурі. Що відбувається в регіонах (оновлюється)
Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб повідомляє, що українські воїни протягом доби завдала по ворогу п'ять ударів
Ворог готує відведення підрозділів артилерії з правобережжя Херсонщини – Генштаб
Вчора, 18:22
Окупанти потроху покидають Херсонщину
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (радіоперехоплення)
29 жовтня, 19:30
Полиці магазинів у Херсоні пусті
Окупанти розграбували все: мешканцям Херсона загрожує голод і холод (відео)
29 жовтня, 12:23

Події в Україні

Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція
Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція
Британська розвідка повідомила про проблеми РФ з постачанням набоїв
Британська розвідка повідомила про проблеми РФ з постачанням набоїв
Окупанти влаштували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС – Енергоатом
Окупанти влаштували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС – Енергоатом
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив про наслідки
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив про наслідки
Повітряні сили збили ворожий «Алігатор» на Херсонщині
Повітряні сили збили ворожий «Алігатор» на Херсонщині
Кривий Ріг: окупанти влучили в промислове підприємство
Кривий Ріг: окупанти влучили в промислове підприємство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
63K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
22K
У Херсоні прогриміли вибухи
19K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
16K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту