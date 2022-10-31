Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет

Окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по території України, майже всі ракети знищені силами ППО

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555

Російські загарбниеи випустили по Україні понад 50 крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«О 07:00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності Повітряне командування «Центр» – 18, «Південь» – 12, «Схід» – дев'ять, «Захід» – п’ять.

Раніше повідомлялося, що в Києві після вибухів у небо почав підніматись чорним дим. Міський голова підтвердив приліт у місто.

Крім того, голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.