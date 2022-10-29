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У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (аудіо)
Окупанти потроху покидають Херсонщину
фото з відкритих джерел

«Якщо хороший бій, то з голою дупою підемо», – скиглить окупант

Військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку розповів дружині про ситуацію біля переправи через Дніпро. Про це ідеться у перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант, зокрема, зазначає, що всі відходять, а його підрозділ чомусь іще стоїть. І через це він нервує.

«Нам сказали тут протриматися 10 днів. Так ось, три дні майже пройшло, протримаємося – не протримаємося, боєприпасів – х#й, тільки те, що в танках завантажено, палива – х#й. Всі тили вже пішли, якщо хороший бій, то у нас снарядів не залишиться. З голою дупою підемо», – скаржиться окупант.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Теги: Дніпро

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