  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мінус танк і два безпілотники: українські захисники розповіли про втрати ворога за добу на сході

    Рашисти спробували атакувати, та зазнали втрат - Мінус танк і два безпілотники: українські захисники розповіли про втрати ворога за добу на сході
    Рашисти спробували атакувати, та зазнали втрат
    фото з відкритих джерел

    Три десятки окупантів знищено бійцями ЗСУ

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Зокрема, 23 травня російські фашистські війська здійснили одну атаку. Втрати ворога складають:

    • особового складу – 30
    • танків – 1
    • БМП – 2
    • БПЛА – 2

    Нагадаємо, оприлюднена нова мапа боїв в Україні: міноборони Британії повідомило про ситуацію на лінії зіткнення.

    Тим часом РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових.

    Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Україна мапа окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінус танк і два безпілотники: українські захисники розповіли про втрати ворога за добу на сході