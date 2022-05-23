Мінус танк і два безпілотники: українські захисники розповіли про втрати ворога за добу на сході
Рашисти спробували атакувати, та зазнали втрат
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Три десятки окупантів знищено бійцями ЗСУ
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.
Зокрема, 23 травня російські фашистські війська здійснили одну атаку. Втрати ворога складають:
- особового складу – 30
- танків – 1
- БМП – 2
- БПЛА – 2
Нагадаємо, оприлюднена нова мапа боїв в Україні: міноборони Британії повідомило про ситуацію на лінії зіткнення.
Тим часом РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових.
Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп.
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