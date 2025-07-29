На Дніпропетровщині окупанти вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі

Коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі, то потрапили під повторний обстріл

Російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідували пожежу у Дніпропетровській області після чергового обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначають фахівці ДСНС, цієї ночі війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району. В результаті там загорівся вантажний автомобіль. Коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі, то потрапили під повторний обстріл.

Армія РФ дронами атакувала одне із селищ Синельниківського району фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках. Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

Як повідомлялося, російські терористи сьогодні вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок удару по виправній колонії 16 людей загинули, ще 35 – поранені. Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

До слова, триває 1252-й день повномасштабної війни. На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни.