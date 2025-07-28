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У Парку Партизанської слави блискавка влучила в дерево, сталася пожежа (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Парку Партизанської слави блискавка влучила в дерево, сталася пожежа (відео)
Ліквідація наслідків влучання блискавки в сосну
скриншот відео

Удар блискавки при влучанні у дерево може створити небезпеку для людей та майна

Сьогодні, 28 липня, у Києві вирує негода. Блискавка, яка влучила у сосну у столичному  Парку Партизанської слави, спричинила пожежу. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) Дарницького району Києва вже працює над ліквідацією наслідків негоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення комунальної служби.

Комунальники наголошують, що влучання блискавки в дерево може призвести до його розщеплення, розльоту трісок, а також створити небезпеку для людей та майна.

У зв'язку з цим комунальна служба Дарницького району закликає мешканців і гостей столиці бути максимально уважними та обережними під час грози.

Зокрема, під час негоди рекомендується перебувати у приміщенні, а також уникати перебування під деревами у парках та на відкритих майданчиках.

Ці прості правила, за словами комунальників, допоможуть убезпечити себе від потенційних небезпек, пов'язаних з грозами.

Нагадаємо, з ночі і вранці 28 липня в Києві триває гроза, у столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

На понеділок синоптики прогнозують у столиці та області хмарність з проясненнями, дощ, місцями грозу, а в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. Температура вдень буде в межах 27-29°.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

До слова, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.

Теги: пожежа Київ шторм негода відео

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