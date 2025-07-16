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Невдалий підпал ТЦК: на Одещині затримано 22-річного зловмисника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Невдалий підпал ТЦК: на Одещині затримано 22-річного зловмисника
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ
фото: поліція Одеської області

За спробу підпалу зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці

Поліцейські затримали 22-річного жителя Ізмаїла, якого підозрюють у спробі підпалу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Як зазначають правоохоронці, кілька днів тому вночі зловмисник кинув у будівлю ТЦК та СП власноруч виготовлений пристрій із легкозаймистою рідиною.

«Утім, впавши біля входу в приміщення, ємність не розгорілася», – зазначили в поліції. 

Невдалий підпал ТЦК: на Одещині затримано 22-річного зловмисника фото 1
фото: поліція Одеської області

Співробітники поліції Ізмаїла та управління кримінального аналізу Головного управління Нацполіції в Одеській області оперативно встановили причетність до злочину 22-річного місцевого жителя. Правоохоронці розшукали та затримали молодика за місцем проживання. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав.

Невдалий підпал ТЦК: на Одещині затримано 22-річного зловмисника фото 2
фото: поліція Одеської області

Під час обшуків на місці злочину та в будинку затриманого вилучено низку речових доказів, які скеровано на експертні дослідження. За наявності достатніх доказів, поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до Служби безпеки України.

Нагадаємо, Одесу накрила буря. Сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста. Місцеві пабліки публікують наслідки негоди, передає «Главком».

Місцеві мешканці повідомляють, що вітер обриває електропроводи, гілки летять на дороги й тротуари.

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Теги: Одеса ТЦК пожежа

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