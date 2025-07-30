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На Харківщині під час гасіння пожежі після удару РФ постраждали рятувальники

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Харківщині під час гасіння пожежі після удару РФ постраждали рятувальники
Під обстріл потрапило одне із селищ Безлюдівської громади Харківського району
фото: ДСНС Харківщини

Наразі пожежа локалізована

Масштабна пожежа спалахнула внаслідок ворожого обстрілу у складській будівлі цивільного підприємства на Харківщині. Під час гасіння постраждали двоє співробітників ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під обстріл потрапило одне із селищ Безлюдівської громади Харківського району. Попередньо, одна людина загинула, ще четверо – поранені.

На Харківщині під час гасіння пожежі після удару РФ постраждали рятувальники фото 1

Наразі пожежа локалізована. 

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фото: ДСНС Харківщини

Понад 100 вогнеборців, майже 50 одиниць техніки ДСНС та пожежний потяг залучені до ліквідації масштабної пожежі площею приблизно 20 тис. кв. м. Під час гасіння постраждали двоє співробітників ДСНС. Роботи тривають.

До слова, увечері 22 липня російська армія завдала удару безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого спалахнула пожежа на ринку

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Теги: пожежа ДСНС війна Харківщина

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