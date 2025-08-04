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Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку
фото: ДСНС Одещини

В Одеському районі внаслідок удару пошкоджений приватний будинок

У ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Надзвичайники підкреслили, що найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка.

Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок фото 1

Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок фото 2

В Одеському районі внаслідок удару пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок фото 3

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Одесі. Близько 02:05 міський голова Одеси повідомив про вибухи. За його словами, «шахеди» були помічені в центральній частині міста та в районі Пересипу.

Також до пізнього вечора та вранці 4 серпня російська терористична армія продовжувала атакувати Нікопольщину. Окупанти били FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії.

Теги: ДСНС Одеса війна Одещина

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