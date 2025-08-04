Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
В Одеському районі внаслідок удару пошкоджений приватний будинок
У ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Надзвичайники підкреслили, що найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка.
Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.
В Одеському районі внаслідок удару пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Одесі. Близько 02:05 міський голова Одеси повідомив про вибухи. За його словами, «шахеди» були помічені в центральній частині міста та в районі Пересипу.
Також до пізнього вечора та вранці 4 серпня російська терористична армія продовжувала атакувати Нікопольщину. Окупанти били FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії.