ППО збила російські ракети над Одещиною: подробиці

Чергова атака росіян на Одещину зазнала невдачі

В ніч на 19 червня російські війська атакували Одеську область ракетами, українським силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося їх збити. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За словами Братчука, росіяни випустили дві ракети з території тимчасово окупованого Криму.

«Наші сили ППО «мінуснули» ворожий удар. Ракети типу «Онікс» летіли з території тимчасово окупованого Криму», – написав він.

Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину і у ніч на 18 червня. Російські війська випустили дві крилаті ракети «Онікс» з берегового ракетного комплексу з території Криму. Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

Також сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО. Він також опублікував ймовірне збиття ракети. Згодом з'явилася офіційна інформація щодо вибухів, які вранці чули жителі Києва та Київської області. У Київській ОВА повідомили, що вибухи, які сьогодні зранку прогриміли у Вишгородському районі, це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони по ворожому повітряному об’єкту.

Як відомо, триває 116-а доба протистояння українського народу російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.