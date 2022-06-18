СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту на Одещині

Росіяни кілька разів завдавали удару по мосту через Дністровський лиман

Про результати обстрілів російський агент доповідав своєму «куратору»

На Одещині контррозвідники Служби безпеки України затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман. Як інформує СБУ, про результати обстрілів він доповідав своєму «куратору» через закриті канали зв’язку.

Крім того, на Херсонщині викрито місцевого підприємця, який організував силове захоплення Новокаховського підрозділу «Херсонгазу» на тимчасово окупованій території регіону.

Також зловмисник вимагав від чинного керівництва підприємства надати йому базу даних абонентів для передачі загарбникам.

За даними слідства, зрадник добровільно погодився співпрацювати з агресорами й запропонував допомогу у блокуванні енергетичної інфраструктури на півдні України.

Наразі поплічнику ворога повідомлено про підозру у державній зраді. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

Як відомо, окупанти 2 травня вчергове обстріляли міст через Дністровський лиман. Напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. За даними пресслужби ОК «Південь», в Одеську область війська РФ випустили три ракети.

Нагадаємо, 28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

Зазначимо, що в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

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