Путінські окупанти поранили на Донбасі українського воїна

У напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї

Окупанти обстріляли з мінометів позиції Збройних сил поблизу Марʼїнки

На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового – він постраждав під час обстрілу з боку бойовиків «ДНР». Про це повідомляє штаб ООС.

З початку доби російські бойовики двічі порушили режим припинення вогню і застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм. З них бойовики обстріляли позиції поблизу Марʼїнки. Зі стрілецької зброї бойовики стріляли в бік Широкиного.

Де саме було поранено військового – штаб не вказує. Повідомляється лише, що його госпіталізовано в середньому стані тяжкості.

Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі із застосуванням хімікатів.

Раніше українська розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО. Також повідомлялося, що ФСБ відправила на Донбас спецпризначенців.

Зазначимо, члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Також Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну. Глава Білого дому доручив своїй команді використати всі можливі інструменти для запобігання можливої атаки.

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