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    Події в Україні

    Працівник столичного оборонного підприємства отримав підозру

    Працівник столичного оборонного підприємства отримав підозру
    фото: СБУ

    Підозрюваний публічно виправдовував та визнавав правомірною агресію російської армії

    За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру співробітнику підприємства, що входить до ДК «Укроборонпром», за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За даними слідства, підозрюваний після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України публічно виправдовував та визнавав правомірною агресію російської армії. Також він переконував інших співробітників, що ракетні удари по містах нашої країни наносять не окупанти, а українська армія.

    У ході санкціонованих обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Наразі слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, СБУ оголосила підозру екснардепу, який співпрацював з окупантами.

    Також раніше колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький отримав підозру за співпрацю із російськими окупантами. Він, як відомо, очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області.

    Також генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про підозру колишньому народному депутату України (9 скликання Верховної Ради) Іллі Киві у вчиненні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації, а також у публічних закликах до агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ст. 436 КК України).

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    Теги: росія окупанти СБУ депутат війна Україна Укроборонпром окупація #stoprussia
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    Працівник столичного оборонного підприємства отримав підозру