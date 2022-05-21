Правоохоронці ексгумували тіла шести російських окупантів, серед них Герасимов

Могили окупантів розкопали, щоб встановити їхні особи

У Золочівському районі Харківської області співробітники поліції ексгумували тіла 6 російських військовослужбовців. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

«До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур», – зауважив Болвінов.

Серед ексгумованих тіл також підполковник В. С. Герасимов, повідомляють правоохоронці, зауважуючи також, що росіяни не зацікавлені забирати вбитих.

Болвінов також повідомив, що поховали росіян місцеві жителі, мовляв, це «по православному».

Нагадаємо, під час боїв поблизу Харкова 7 березня ліквідовано Віталія Петровича Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.