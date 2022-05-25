При розмінуванні «Азовсталі» підірвалися ще два російських сапери

Росіяни намагаються розмінувати завод «Азовсталь» у Маріуполі після того, як декілька місяців бомбардували його

Обидва у важкому стані

При розмінуванні території заводу «Азовсталь» у Маріуполі постраждали ще два ворожих сапери. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів уже з так званої ДНР учора вибухнули в Азовсталі. Обидва важкі та наші з лікарні кажуть, без варіантів. Хороша новина. Азовсталь продовжує боротися навіть зараз. Маріуполь. Незламний та нескорений», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що при розмінуванні «Азовсталі» чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє – середнього ступеня і один отримав легкі поранення.

Як відомо, Маріуполь був оточений російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі «Азовсталь». Серед них – представники полку Нацгвардії «Азов», морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Згодом росіяни дали згоду на евакуацію цивільних людей, які використовували «Азовсталь» як укриття від постійних бомбардувань міста. Водночас всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала.

16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів «Азовсталі», а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон «Маріуполь» виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з «Азовсталі», окрім як вийти до противника. 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.