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Сирський назвав напрямки, на яких ворог зосереджує основні зусилля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Сирський назвав напрямки, на яких ворог зосереджує основні зусилля
РФ переважає в силах і засобах на чотирьох напрямках
фото з відкритих джерел

Противник послідовно збільшує кількість особового складу, нарощує виробництво ракет і дронів

Російські терористи зосереджують свої зусилля на чотирьох напрямках, а також нарощують кількість особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках – насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах», – йдеться в повідомленні.

Також Сирський зазначив, що противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного на території України, нарощує виробництво ракет і дронів.

«Попереду – новий складний місяць війни. Визначив конкретні завдання для зміцнення наших оборонних спроможностей. Збройні сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його «літнього наступу». Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу», – підкреслив він.

Зі слів головкома, війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили та утримують позиції у Курській та Бєлгородській областях РФ.

А російські війська, схоже, змінюють пріоритети своїх наступальних операцій на сході України. Після кількох тижнів невдалих спроб просунутися до Костянтинівки на Покровському напрямку, окупанти, ймовірно, переорієнтовують свої зусилля на північний схід від Покровська, зосереджуючись на створенні виступу, що може загрожувати українським силам. 

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Теги: ЗСУ окупанти війна Олександр Сирський фронт

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