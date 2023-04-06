Пригожин руйнує всі міфи про успіхи окупантів в Бахмуті (відео)

Євген Пригожин зізнався, що російським окупантам ще далеко до захоплення Бахмута

Керівник ПВК «Вагнер» пожалівся на проблеми, з якими зустрілися окупанти в Бахмуті

Керівник «вагнерівців» Євген Пригожин розвінчав міфи про приголомшливі успіхи росіян в Бахмуті та пожалівся, що ЗСУ добре укріпилися на позиціях та не збираються покидати місто. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Супротивник нікуди не йде, у них гарно влаштована оборона міста… Коли ми виженемо їх до останнього, вони займуть оборону в районі Часового Яру та передмісті Бахмута, тому про ніякий наш наступ і мови не йде», – заявив Пригожин.

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Керівник найманців сподівається, що їм вдасться змусити ЗСУ відступити, проте його власні прогнози доволі песимістичні. Він заявив, що окупанти не зможуть наступати, а у війську є багато проблем, зокрема з вищим командуванням та кількістю боєприпасів.

«По-перше, нам треба впевнитися, що наші фланги захищені. По-друге, впевнитися, що в нас нормально організоване командування, бо я не знаю, чим воно займається. По-третє, це боєприпаси», – наголошує Пригожин.

За словами Пригожина, у російських військ в Бахмуті не все так добре, як намагаються запевнити російські пропагандисти. Сам Пригожин заявляє, що у війську окупантів є величезні проблеми, які треба вирішувати зараз, а потім вже розбиратися «з чимось іншим».

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти визнали: Путін програв війну за Бахмут.

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Раніше аналітики ISW Бойовики ПВК «Вагнер» могли просунулися далі в центрі Бахмута. У ніч проти 2 квітня «вагнерівці», вочевидь, захопили будівлю Бахмутської міськдержадміністрації. Згодом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що власник ПВК «Вагнер» підняв російський прапор над будівлею міської ради. Проте ця адмінбулівля вже давно знищена, а найманці Пригожина надалі зазнають втрат у місті.