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Прикордонники попередили про ускладнення руху на одному з пунктів пропуску

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикордонники попередили про ускладнення руху на одному з пунктів пропуску
Ремонтні роботи триватимуть до середини січня наступного року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затримки в русі на пункті пропуску «Устилуг – Зосин» очікуються в обох напрямках

Завтра, 19 лютого, розпочнуться ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг у пункті пропуску «Устилуг – Зосин» з польського боку. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як зазначають прикордонники, через ремонтні роботи очікуються затримки в русі в обох напрямках. Роботи триватимуть до середини січня 2026 року.

Держприкордонслужба радить врахувати ймовірне ускладнення руху транспорту при плануванні поїздок та обирати інші пункти пропуску.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску.

До слова, Кабінет міністрів урегулював питання видачі паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном. Вже цього тижня чоловіки зможуть отримати документ.

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Теги: пункт пропуску кордон прикордонники Держприкордонслужба Польща

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