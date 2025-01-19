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Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 19 січня
фото з відкритих джерел

Армія РФ захопить Велику Новосілку найближчими тижнями, якщо збережуть поточні темпи просування в цьому районі

Окупантам вдалось просунутися біля Великої Новосілки та Часового Яру, що на Донеччині. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Велика Новосілка

Російські війська просунулися у східну Велику Новосілку та, ймовірно, захоплять населений пункт найближчими тижнями, якщо збережуть поточні темпи просування в цьому районі. Однак Велика Новосілка розташована поруч з кількома річками, що, швидше за все, ускладнить і загальмує рух росіян. Російські сили історично стикалися з переправами через річки, і тактичні особливості місцевості, такі як річки та степ, які забезпечують слабке прикриття або маскування, ймовірно, ускладнять здатність російських військ використати захоплення Великої Новосілки, щоб досягти оперативного значного прогресу в західній Донецькій області.

Російські міліблогери стверджували 17 і 18 січня, що російські війська просунулися до вулиці Андрія Шептицького в західній Великій Новосілкі після перетину частково зруйнованого мосту сполучає Велику Новосілку і Времівку (на захід від Великої Новосілки); по вулиці Горішній у східній Великій Новосілкі; та на північній околиці Великої Новосілки. Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер заявив, що російські війська, швидше за все, не зможуть переправити техніку через міст, що з’єднує Велику Новосілку та Времівку.Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень. 

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 1

Часів Яр

Російські сили нещодавно просунулися в Часів Яр на тлі продовження наступальних операцій у напрямку Часів Яр 18 січня. Російські джерела стверджували, що росіяни захопили Часівоярівський вогнетривкий завод. Проте в ISW не знайшли візуальних доказів цього твердження. Окупанти намагаються захопити північний Часів Яр та вже захопили плацдарм у мікрорайоні Північний (північний Часів Яр). Російські війська продовжували наземні атаки в межах самого Часового Яру та на південь від Часового Яру поблизу Ступочок і Білої Гори 17 і 18 січня.  

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 2

Донеччина

Російські війська 18 січня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулись. 17 і 18 січня російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

Росіяни 18 січня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. Російські війська наступали в межах Торецька, на північний схід від Торецька біля Кримського та на південний захід від Торецька біля Щербинівки 17 і 18 січня. Прес-офіцер української бригади, яка діє в цьому районі, 18 січня заявив, що російські війська атакують більшими піхотними підрозділами розміром із взвод у Торецьку, і зазначив, що російські сили продовжують застосовувати тактику невеликої піхоти зі взводами, які зазвичай складаються з 20 осіб. персонал

18 січня окупанти продовжували наступ у районі Курахового, але не підтвердили просування в цьому районі. Російські мілблогери стверджували, що російські війська закріпили позиції на східній околиці Дачного (на захід від Курахового) і просунулися на захід у напрямку Зеленівки від Янтарного (обидва на південний захід від Курахового).

Міноборони РФ стверджувало, що російські війська захопили Петропавлівку (на північний захід від Курахового), хоча ISW оцінює, що російські війська захопили населений пункт станом на 5 січня. Російські війська продовжували штурм на північний захід від Курахового в районі Петропавлівки, Слов'янки та в напрямку Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного і в бік Костятинополя; і на південний захід від Курахового біля Улакли та Янтарне.

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 3

Курська область

Окупанти просунулися до українського виступу в Курській області під час продовження боїв 18 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Малої Локні (північний захід від Суджі).

18 січня джерела російських опозиційних ЗМІ повідомили, що переміщені жителі прикордонних районів Курської області продовжили протести в місті Курську, закликаючи російську владу видавати сертифікати на житло, і висловлювали розчарування через загальну відсутність фінансової допомоги з боку російського уряду. Губернатор Курської області Олександр Хінштейн пообіцяв провести зустріч з протестувальниками протягом тижня з 19 по 25 січня, щоб обговорити скарги групи.

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 4

Харківщина

Українські сили нещодавно відбили втрачені позиції на північ від Харкова під час продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 18 січня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що українські сили нещодавно повернули втрачені позиції в південному Глибокому (на північ від Харкова). 17 і 18 січня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 5

Луганщина

Ворог 18 січня продовжував наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунувся. 18 січня російський мілблогер заявив, що російські війська перетнули міжнародний кордон Росії та України та просунулися на північ і південь від Тополі (на північний схід від Куп’янська), а також що російські війська також просунулися в центрі Петропавлівки (на схід від Куп’янська), на захід від Петропавлівки та захопили Новомлиськ (на північ від Куп’янська та Дворічної). Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські війська 18 січня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але просунулись. 17 і 18 січня окупанти наступали на північний схід від Борової в районі Лозової, Піщаного, Зеленого Гаю та Кругляківки; на схід від Борової біля Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки; і на південний схід від Борової біля Макіївки і Твердохлібового.

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 6

Південь

Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на північ від Роботиного біля Новоданилівки 18 січня, але не просунулися. Російські війська 17 і 18 січня продовжували наступальні дії на дніпровському напрямку, але не просунулись.

Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW фото 7

Нагадаємо, що триває 1061-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

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Теги: окупанти росіяни штурм наступ кордон житло завод Донеччина армія Міноборони Часів Яр

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