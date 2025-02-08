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Іноземець на кордоні з Польщею вирішив порибалити, але «клюнули» українські прикордонники

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Іноземець на кордоні з Польщею вирішив порибалити, але «клюнули» українські прикордонники
Прикордонники затримали іноземця, який хотів незаконно перетнути кордон
фото: ДПСУ

На іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення

На Львівщині прикордонники затримали громадянина Туреччина, який намагався перебратися до Польщі, замаскувавшись під «рибалку». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

З'ясувалось, що до незаконного перетину 31-річний іноземець ретельно підготувався. Він взяв з собою у подорож вудку, рибальські принади, а також прихопив запасні теплі речі, кусачки, маленькі пляшки води. Це все він помістив у два рюкзаки – один нібито для риболовлі, інший – для нелегальної подорожі.

Стало відомо, що на територію України чоловік потрапив у законний спосіб, але покинути її вирішив поза встановленими пунктами пропуску, оскільки не мав відповідних документів для вʼїзду на територію ЄС.

«Зі слів порушника, він хотів поїхати до друзів, які проживають десь на території ЄС. На іноземця складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України)», — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що спроби незаконного перетину державного кордону тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, та закликали громадян дотримуватися законодавства та перетинати кордон лише у встановлених пунктах пропуску.

До слова, на українсько-польському кордоні виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю.

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Теги: прикордонники чоловік кордон подорож

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