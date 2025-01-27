Як заоохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»

Філімонов: Кожному треба запропонувати умови, в яких людина зможе розкрити свої сильні сторони і працювати на перемогу

Командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов заявив, що мотивація є «головним рецептом успіху» для мобілізації. На його думку, замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони.

«В 2014-му мені було 19 років. Тоді, без бойового досвіду, я з друзями-однолітками долучився до лав новоствореного підрозділу «Азов», і після 10 днів підготовки ми звільнили Маріуполь. Велика кількість найбільш боєздатних підрозділів зараз перебуває під керівництвом молодих добровольців, які в 2014-му пішли на війну без військової освіти. Це вказує на головний рецепт успіху – мотивацію», – пояснив Філімонов.

На його переконання, ЗСУ мають свої переваги: грошове забезпечення ($3-5 тис.), можливість поїхати за кордон під час відпустки, соціальні гарантії у випадку поранення або смерті, суспільна повага та можливість кар'єрного зросту.

«Але недоліки з несправедливим розподілом озброєння і техніки, неефективним використанням спеціалістів, низьким рівнем підготовки, некваліфікованим командуванням, низьким забезпеченням та, як наслідок, примусовою мобілізацією – все це знищує мотивацію. Зараз переважна більшість поповнення ЗСУ йде через бусіки ТЦК, а не рекрут-центри. І загалом я казав про це в багатьох інтерв'ю: навіть із моєю мотивацією, якби я потрапив у більшість підрозділів, які я бачу на фронті, я б відмовився виконувати задачі з таким підходом», – підкреслив військовий.

Філімонов наголосив, що замість того, щоб змушувати людей служити, варто створити умови, де кожен зможе реалізувати свої сильні сторони. Для того, щоб це забезпечити, треба:

Створити прозору систему рекрутингу – людина має розуміти, що потрапить саме в той підрозділ і на ту посаду, куди хоче;

Забезпечити справедливий розподіл техніки й озброєння;

Підвищити кваліфікацію командирів. Солдат має бути впевнений у тому, кому довіряє своє життя;

Змінити підхід до підготовки. Новобранець має проходити базову військову підготовку і злагодження в тому підрозділі, де буде проходити службу;

Переглянути базове забезпечення солдата – державне забезпечення не покриває мінімальну потребу бійця;

Створювати нові бригади тільки на базі досвідчених і ефективних підрозділів;

Запустити інформаційну кампанію, в якій будуть вказані всі переваги служби в армії і результати реформи.

Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» також відреагував на розмови щодо мобілізації 18-річних. На його думку, спроба закривати кадрову нестачу примусом лише погіршить ситуацію. Молодь сама захоче взяти сучасну зброю і долучитися до підрозділів з авторитетними командирами, вважає Філімовов.

Раніше Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.

Як відомо, Україна змушена переглянути свій погляд на мобілізацію 18-річних чоловіків на фронт. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, США висловили занепокоєння, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння. Ексдержсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Брюсселі заявив, що навіть за умови забезпечення зброєю та фінансуванням, на передовій повинні бути люди, здатні протистояти російській агресії.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.