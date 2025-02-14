МВС повідомило, коли українським чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти
Клименко зауважив, що для унормування процесу відновлення видачі документів було потрібно робити його відповідним до чинного законодавства
Кабінет міністрів урегулював питання видачі паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном. Вже з наступного тижня чоловіки зможуть отримати документ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів», – йдеться у повідомленні.
Міністр зауважив, що для унормування процесу відновлення видачі документів було потрібно робити його відповідним до чинного законодавства.
До того ж Клименко нагадав, що обов’язковою умовою для оформлення паспортів чоловікам віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросла й загальна вартість оформлення деяких документів. Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.
До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».
Як повідомлялося, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.
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